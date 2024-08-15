Депутат ГД Горячева: нужно сделать рекомендации по ценообразованию на цветы к 1 сентября

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Необходимо сформировать рекомендации по ценообразованию на цветы к 1 сентября вместо того, чтобы жестко фиксировать стоимость букета. С соответствующим предложением выступила первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева (от партии "Новые люди"), передает Агентство "Москва".

Она указала на то, что в этом вопросе необходимо найти баланс, – защитить интересы покупателей и при этом не лишать бизнес возможности зарабатывать в пиковые периоды. Однако она подчеркнула, что идея председателя Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаила Ветрова по продаже типовых букетов ко Дню знаний по фиксированной стоимости является интересной задумкой. По ее словам, это позволит избежать сильных завышений цен перед 1 сентября.

"Однако стоит помнить, что праздники – это также возможность для малого бизнеса заработать. В обычные дни такой спрос на цветы невелик, и именно праздничные продажи позволяют многим флористам покрывать расходы и платить зарплаты своим сотрудникам в течение следующих месяцев", – объяснила Горячева.

Кроме того, Ветров предложил главе Минпромторга России Антону Алиханову организовать государственный мониторинг цен на цветы для учителей, чтобы предотвратить необоснованное завышение цен и спекуляции.

