МИД Финляндии ослабил санкции против культурного центра РФ – СМИ

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МИД Финляндии ослабил санкции в отношении Российского центра науки и культуры в Хельсинки и разрешил ему уплатить налоги на недвижимость в размере чуть меньше 20 тысяч евро, сообщает РИА Новости со ссылкой на финские СМИ.

В ведомстве пояснили, что оплату налогов разрешили с целью удовлетворить основные потребности сторон, на которые распространяются санкции.

При этом уточняется, что решение никак не связано с блокировкой банковских счетов финской дипмиссии в России. Все они остаются по-прежнему заморожены.

10 марта в связи с ограничениями, введенными против России в связи с СВО, финское Управление по взысканию решило арестовать банковские счета РЦНК.

Также власти Финляндии наложили арест на здание Российского центра науки и культуры в Хельсинки и на участок земли площадью в 3,3 тысячи квадратных метров, на котором оно находилось.

Пока арест активов будет действителен, России не разрешается их передавать, закладывать или уничтожать.