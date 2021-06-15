В Крыму прокомментировали идею Украины обложить жителей полуострова налогами

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Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков назвал ничтожным решение украинских властей обложить жителей полуострова налогами. Своим мнением он поделился в беседе с RT.
"Совершенно ничтожное по своим юридическим последствиям решение. Они таким образом демонстрируют, что они продолжают заниматься Крымом", – отметил парламентарий.
Он предположил, что своим решением в Киеве, возможно, хотят наказать проживающих на полуострове украинцев, признающих его принадлежность к России. Кроме того, по его мнению, пострадают и те, кто живет на Украине, но ведет экономическую деятельность в Крыму.
Тем не менее сенатор заключил, что данное решение не будет нести серьезных последствий, даже если и будет принято.
Ранее стало известно, что Верховная рада разрабатывает законопроект, который предполагает отмену свободной экономической зоны "Крым", созданной в 2014 году.
Это приведет к тому, что на украинцев, проживающих на территории российского полуострова, который на Украине считают своим, будут распространяться те же налоговые правила, что действуют и на остальной территории государства.
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