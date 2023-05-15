МИД РФ раскритиковал слова Макрона о геополитическом поражении России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о геополитическом поражении России является попыткой выдать желаемое за действительное. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, его комментарий приводится на сайте ведомства.

Грушко заявил, что в Москве уже привыкли к высказываниям Запада о якобы скорой победе Киева и о том, что Россия находится в изоляции, а ее экономика рухнула.

"Уже всем в мире понятно, включая самих "западных партнеров", что все это не более чем попытка выдать желаемое за действительное", – сказал он.

Замглавы МИД РФ также заявил, что лидерам стран Запада придется смириться с тем, что у Москвы с Пекином крепкие, равноправные и взаимоуважительные отношения. Он считает, что укрепляющиеся и самодостаточные, проверенные временем отношения Китая и России не дают покоя Франции.

Ранее Макрон заявил, что Россия потерпела "геополитическое поражение". По мнению французского президента, на это указывает зависимость РФ от Китая, а также вступление Швеции и Финляндии в НАТО.