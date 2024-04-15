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01:41

Политика

Захарова: власти ФРГ "пробили дно", разрешив менять пол раз в год

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти Германии "пробили дно" своим разрешением менять пол раз в год по желанию.

"Как говорится, не прошло и двух недель со дня легализации наркотиков в Германии, как дно снова пробито", – написала дипломат в своем телеграм-канале.

Представитель МИД отметила, что, согласно нововведениям в ФРГ, детям до 14 лет, пожелавшим сменить свой пол, необходимо предоставить заявление родителей, однако после 14 лет подростки уже могут сами определяться с выбором.

Ранее сообщалось, что Франция закрепила в своей конституции право женщин на прерывание беременности, став первой страной в мире, легализовавшей аборты на высшем законодательном уровне.

Документ был дополнен новой статьей "Право женщин свободно прибегнуть к добровольному прерыванию беременности гарантировано законом".

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