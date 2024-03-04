Франция стала первой страной в мире, закрепившей в Конституции право женщин на аборт

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Франция закрепила в своей Конституции право женщин на прерывание беременности, став первой страной в мире, легализовавшей аборты на высшем законодательном уровне.

Документ был дополнен новой статьей: "Право женщин свободно прибегнуть к добровольному прерыванию беременности гарантировано законом". Как следует из трансляции на сайте французского сената, за внесение этой статьи проголосовали 780 депутатов, против выступили 72 парламентария.

4 марта в Версальском дворце прошел конгресс – совместное заседание обеих палат парламента Франции. Чтобы изменения вступили в силу, были необходимы голоса 3/5 законодателей.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предложила выдавать медработникам, убедившим женщин отказаться от аборта, Вифлеемский сертификат. Его размер будет равен стоимости прерывания беременности, уточнила она.

Ее идею поддержал первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов. Вместе с тем он назвал предложение о премировании врачей хорошей мерой.

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