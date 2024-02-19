В британских школах ввели полный запрет на использование телефонов

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В британских школах утвердили полный запрет на использование мобильных телефонов в образовательных учреждениях, а также разрешили обыск рюкзаков воспитанников с целью повышения дисциплины. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

По данным издания, нарушителям новых правил грозит оставление после уроков и конфискация гаджетов. Директора школ будут сами назначать срок изъятия телефона. Нововведения, помимо прочего, защитят педагогов от судебных исков со стороны родителей в случае повреждения или потери конфискованных устройств.

Власти предложили школам четыре разных подхода для обеспечения соблюдения правил. Первый полностью запрещает использование телефонов, второй и третий подразумевают сдачу гаджетов персоналу. Четвертый разрешает воспитанникам оставлять устройства при себе, однако при условии, что ими не будут пользоваться.

В декабре прошлого года Владимир Путин подписал указ, запрещающий использование российскими школьниками мобильных устройств на уроках. При этом нововведение не запрещает задействовать гаджеты в ситуациях, связанных с появлением угрозы жизни или здоровью учеников и педагогов. Изменения будут внесены в закон "Об образовании в РФ".

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