19 февраля, 11:33Технологии
В британских школах ввели полный запрет на использование телефонов
Фото: 123RF/dolgachov
В британских школах утвердили полный запрет на использование мобильных телефонов в образовательных учреждениях, а также разрешили обыск рюкзаков воспитанников с целью повышения дисциплины. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".
По данным издания, нарушителям новых правил грозит оставление после уроков и конфискация гаджетов. Директора школ будут сами назначать срок изъятия телефона. Нововведения, помимо прочего, защитят педагогов от судебных исков со стороны родителей в случае повреждения или потери конфискованных устройств.
Власти предложили школам четыре разных подхода для обеспечения соблюдения правил. Первый полностью запрещает использование телефонов, второй и третий подразумевают сдачу гаджетов персоналу. Четвертый разрешает воспитанникам оставлять устройства при себе, однако при условии, что ими не будут пользоваться.
В декабре прошлого года Владимир Путин подписал указ, запрещающий использование российскими школьниками мобильных устройств на уроках. При этом нововведение не запрещает задействовать гаджеты в ситуациях, связанных с появлением угрозы жизни или здоровью учеников и педагогов. Изменения будут внесены в закон "Об образовании в РФ".
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