Немецкая компания получила штраф в 1,3 млн евро за поставку в Россию гидромолота

Фото: ТАСС/Пресс-служба ФДА "Росавтодор"

Окружной суд немецкого города Киль наложил штраф на местную компания получила штраф в 1,3 миллиона евро за поставку в Россию гидромолота для строительства Крымского моста, сообщает Focus.

В немецкой прокуратуре отметили, что поставка не может быть недоразумением, так как компания на профессиональном уровне сопровождала использование строительного инструмента. В ведомстве уточнили, что это является санкционными нарушениями.

Согласно решению суда, конфискуется все имущество, полученное в результате этого преступления. Также руководителя оштрафовали на 18 тысяч евро. Название компании не раскрывается.

В СМИ уточнили, что преступление было совершено в 2016 году, когда Россия начала возведение моста в Крым. Несмотря, на то, что санкции в отношения Крыма ввели после присоединения к РФ в 2014 году, страны Европы не признают референдум, по итогам которого было принято соответствующее решение.

Ранее сообщалось, что суд в столице оштрафовал компанию Amazon на 3 миллиона рублей из-за отказа удалять запрещенную информацию.

В суде рассказали, что постановлением мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района по делу об административных правонарушениях, предусмотренных частью 4 статьи 13.41 КоАП РФ, в отношении Amazon.com, Inc. организация признана виновной



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