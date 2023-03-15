В Британии началась паника из-за решения Путина вооружить армию "Посейдонами" – СМИ

Фото: kremlin.ru

Решение Владимира Путина вооружить Военно-морской флот России ядерными торпедами "Посейдон" заинтересовало британских экспертов. Они смоделировали эффект при ударе по Великобритании, сообщает Daily Mail.

Аналитики считают, что в случае запуска торпеды "Посейдон" и ее взрыва в устье реки Темзы волна истребит Лондон.

"Вполне возможно, что Темза подверглась бы облучению, но в центре Лондона в живых осталось бы так мало людей, что это не имело бы большого значения", – отметил профессор Лестерского университета Эндрю Футтер.

По словам эксперта Королевского колледжа Рода Торнтона, аппарат способен устранить мегаполисы, которые будут располагаться около места взрыва.

Помощник директора по безопасности в компании RAND Europe Джеймс Блэк полагает, что торпеда может направляться незамеченной на протяжении долгого времени.

Ранее военный эксперт Игорь Коротченко заявил, что "Посейдон" не может перехватить ни одно существующее средство поражения. Он объяснил, что беспилотные подводные аппараты можно применять для нанесения ударов по прибрежной территории вероятного противника ядерными зарядами повышенной мощности.

До этого Дмитрий Песков оценил возможность применения ядерного оружия со стороны России. По словам представителя Кремля, страна может задействовать ядерное оружие исключительно в соответствии с положениями государственной доктрины.

Посол РФ в Лондоне заявил, что Россия не собирается применять ядерное оружие

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