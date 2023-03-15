Депутат Госдумы заявил, что присоединение Крыма объединило всю Россию

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Член комитета Государственной думы по международным делам, депутат от Республики Крым и Севастополя Дмитрий Белик рассказал об изменениях со дня вхождения субъектов в состав России. Он отметил, что присоединение объединило всю страну, сообщает "Радио 1".

"Дата хоть и не круглая, но итоги за это время можно подвести. Благодаря крымскому консенсусу у нас страна объединилась, а такие вещи происходят раз в 100 лет", – указал парламентарий.

Белик считает, что данный референдум сравним с манифестом Екатерины II, которая присоединила Крымский полуостров, Тамань и Кубань к Российской империи. Он назвал принятое Владимиром Путиным 9 лет назад решение симбиозом политической воли и желания людей вернуться в состав государства.

Собеседник издания сообщил, что за 9 лет были построены Крымский мост и трасса "Таврида", аэропорт, детские сады, школы, парки и другое. Также он выделил развитие и увеличение отраслей.

"Виноградное производство, судостроение и туризм – это важные отрасли, в которых работают крымчане и севастопольцы для обогащения страны. В следующем году будем готовиться к круглой дате", – заключил Белик.

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин за день до годовщины воссоединения Крыма с Россией планирует провести субстантивное совещание. Он отметил, что у главы страны мероприятия намечены и в саму дату.

Песков заявил, что Путин проведет совещание по случаю воссоединения Крыма с РФ

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