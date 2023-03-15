Захарова назвала цинизмом выступление британского дипломата на русском языке в СБ ООН

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Заявление политкоординатора постоянного представительства Великобритании при ООН Фергуса Экерсли об отсутствии русофобии, сделанное во время заседания Совета безопасности ООН на русском языке, является лишь очередным проявлением цинизма британских властей. Об этом в интервью радио Sputnik заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

По ее словам, данный жест Экерсли никаким образом не подтверждает отсутствие у Лондона враждебного отношения к РФ, а является лишь обернутым в лукавство расчетом, который противоречит реалиям.

Захарова напомнила, что в годы Второй мировой войны нацистская пропаганда обращалась к населению оккупированных территорий на их родном языке. По ее словам, на территории СССР они использовали русский язык, в других странах – местные языки.

"Поэтому рассказывать о том, что Фергус Экерсли обращается к нам на нашем языке, соответственно, имеет за душой не камень, а желание взаимодействовать и уважение к нам, нам не надо. У нас есть опыт и знания того, как они обычно это делают", – подчеркнула Захарова.

Россия запросила на 14 марта проведение заседания Совета безопасности ООН по теме русофобии как фактора, препятствующего решению украинского кризиса.

В ходе заседания британский постпред, говоря на русском языке, заявил, что его страна не является русофобской и уважает богатое культурное наследие России.

Представитель Британии в ООН заговорил по-русски, чтобы доказать отсутствие русофобии

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