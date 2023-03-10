РФ запросила на 14 марта заседание СБ ООН по теме русофобии на Украине и Западе

Фото: телеграм-канал "Постпредство России при ООН"

Россия запросила на 14 марта проведение заседания Совета безопасности ООН по теме русофобии как фактора, препятствующего решению украинского кризиса, сообщил первый заместитель постпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что речь пойдет о русофобии на Украине и Западе. Имена докладчиков он пообещал озвучить за день до заседания, чтобы они не подвергались давлению со стороны "недругов". Заседание запрошено на 17:00.

В феврале постпред РФ при ООН Василий Небензя и Полянский ушли с заседания Совета безопасности перед чередой выступлений представителей ЕС по теме конфликта на Украине.

Выступая на министерском заседании СБ ООН по Украине, Небензя обратил внимание на большое число приглашенных делегаций. По мнению постпреда РФ, подобный подход девальвирует ценность дискуссии и наносит урон репутации Совета.

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