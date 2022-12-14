Украина нанесла ДНР ущерб более чем на 1,3 триллиона рублей – Пушилин

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Ущерб, нанесенный Украиной Донецкой Народной Республике, превышает 1,3 триллиона рублей. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

По его словам, ранее такие цифры называла представитель Донецкой Народной Республики в Совете по правам человека Елена Шишкина. Они приблизительно описывают ущерб от разрушения жилья с 2014 года, сообщает РИА Новости.

Пушилин также уточнил, что в данных расчетах необходимо также учитывать разрушенные предприятия и ущерб, нанесенный инфраструктуре ДНР.

"Мы все считаем, все фиксируем, после победы разберемся", – резюмировал он.

Ранее врио главы ДНР заявил об освобождении более 50% территории республики. По его словам, подразделения на территории ДНР делают все возможное для освобождения территории в конституционных границах.

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