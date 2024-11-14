ГД приняла во II чтении проект федерального бюджета РФ на 2025–2027 годы

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В ходе второго чтения Госдума приняла проект федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов.

К заседанию было подано свыше одной тысячи поправок, из которых более 850 были внесены правительством РФ. Еще ряд корректировок подготовили фракции "Единая Россия", "Новые люди" и ЛДПР.

План проекта подразумевает, что в 2025 году доходы федеральной казны увеличатся до 40 триллионов 296 миллиардов рублей. Данная сумма почти на 12% превышает ту, что была зафиксирована в 2024 году.

Вместе с тем доля ненефтегазовых поступлений должна вырасти до 73%. По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, такие изменения дадут возможность нарастить финансирование обязательств, программ и проектов.

На этом фоне федеральные расходы в 2025 году также увеличатся и составят 41 триллион 469,5 миллиарда рублей. Это означает, что дефицит зафиксируется на отметке, близкой к 0,5% ВВП. При этом значительная доля ресурсов закладывается на реализацию национальных проектов. В свою очередь, расходы на национальную экономику с 4,5% ВВП в 2025–2026 годах снизятся до 4,3% в 2027-м.