Лукашенко заявил, что отказ Дуды от совместного фото в Баку никто не заметил

Фото: kremlin.ru

Никто из участников климатического саммита в Баку не обратил внимания на отказ президента Польши Анджея Дуды от совместного фото с белорусским коллегой Александром Лукашенко, слова которого привело агентство БелТА.

Лукашенко уточнил, что и сам бы не заметил поведение Дуды, если бы ему не рассказал об этом министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков.

"Я там стоял спокойно. Подошел пакистанский премьер, многие подошли, поздоровались с уважением. Я тоже к ним. Ну, как семья. Никто не заметил, что его нет", – рассказал белорусский лидер.

По его мнению, такое игнорирование задело президента Польши, который после начал "пиариться" на фоне этой ситуации.

Помимо этого, Лукашенко высказался насчет выступления своего коллеги. Дуда рассказал о том, что Польша якобы заботится о животном и растительном мире, однако умолчав о том, что его страна построила забор в Беловежской пуще, из-за чего там теперь гибнут звери.

"Они же ужас что творят. Они вырезали эту Беловежскую пущу, а он про растения рассказывает. Я уже не стал его там цеплять, хотя себе пометил тезисы", – подчеркнул Лукашенко.

Климатическая конференция в Баку стартовала 11 ноября и продолжится до 22-го числа. В этом году на COP29 председательствует Азербайджан. Российская делегация включила 47 человек, представляющих Минэкономразвития, Минобрнауки, Минфин, Минтранс, Минпросвещения, Минпромторг, Минсельхоз, ряд других ведомств и организаций.

