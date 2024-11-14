NZH: парламент Новой Зеландии приостановил работу из-за ритуального танца маори

Фото: zherald.co.nz

Работа парламента Новой Зеландии была прервана ритуальным танцем хака от депутатов движения "Те Пати Маори" ("Партия маори"). Об этом сообщает газета New Zealand Herald.

Танец прервал первое чтение законопроекта о принципах договора, в котором в том числе содержатся положения, касающиеся статуса маори в стране.

В частности, проект предлагает закрепить равенство всех новозеландцев перед законом. Это позволит разрешить ситуацию с разными интерпретациями договоров британской короны с маори 1840-х годов. Однако статус-кво оценивается многими представителями маори как более приемлемый вариант.

Как говорится в материале издания, спикер палаты представителей Джерри Браунли назвал депутата "Те Пати Маори" Хану-Равити Майпи-Кларк зачинщиком беспорядка. Позже парламент согласился отстранить депутата за срыв голосования.

В свою очередь, спикер Джерри Браунли назвал действия депутата и ее партии ужасными и неуважительными. После этого законопроект был принят в первом чтении.

Ранее посол Новой Зеландии Марк Джулиан Трейнор надел на встречу с Владимиром Путиным плащ-накидку из перьев под названием какаху. Президент принял верительные грамоты от 28 вновь прибывших послов 5 ноября. Некоторые другие послы также появились в Кремле в традиционных национальных нарядах.