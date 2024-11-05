Посол Новой Зеландии Трейнор надел плащ какаху на встречу с Путиным

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Посол Новой Зеландии Марк Джулиан Трейнор надел на встречу с Владимиром Путиным плащ-накидку из перьев под названием какаху. Кадры встречи опубликовала пресс-служба Кремля.

Российский президент принял верительные грамоты от 28 вновь прибывших послов, среди которых был ряд представителей недружественных стран.

Некоторые другие послы также появились в Кремле в традиционных национальных нарядах. Перед началом церемонии для них провели экскурсию по Георгиевскому залу.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не прерывает дипломатические отношения даже с недружественными странами. Также Песков напомнил, что не российская сторона была инициатором почти полного прекращения отношений с некоторыми странами. Дипломатические каналы остаются открытыми, подчеркнул политик.