МИД Финляндии отправил ноту РФ из-за порчи ограждения посольства в Москве

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Министерство иностранных дел Финляндии обратилось к российскому внешнеполитическому ведомству в связи с порчей забора посольства государства в Москве, сообщила посол Финляндии в России Марья Лийвала.

В пятницу, 1 ноября, на ограждении посольства появилась надпись на шведском языке "Аландские острова – наши", а территорию посольства забросали яйцами, – рассказала Лийвала в интервью агентству STT.

По ее словам, правоохранители уже задержали пятерых подозреваемых. На фотографиях видно, что надпись занимает как минимум три секции кирпичного ограждения.

27 сентября 2023 года стало известно, что инициатива о закрытии российского консульства на Аландских островах набрала 50 тысяч подписей. Это позволило направить ее на рассмотрение в финский парламент. Бывший руководитель военной разведки и один из составителей петиции Пекка Товери отмечал, что российское консульство является "историческим рудиментом".

Позже появилась информация, что здание генконсульства в Турку будет приобретено властями города за 1,6 миллиона евро.