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Россия одержала победу над Литвой за место комитете ООН по программе и координации (КПК). Об этом сообщает РИА Новости.

"По итогам голосования в Генассамблее Российская Федерация одержала убедительную победу над Литвой со счетом 104 на 83 и была избрана в КПК на период 2025–2027 годы", – указано в сообщении.

Данный комитет является ключевым вспомогательным органом Генассамблеи и экономического и социального совета ООН, роль которого состоит в определении соответствия мандатам директивных органов предложений генсека организации по регулярному бюджету и по программной деятельности ООН.

Ранее глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар заявил, что ООН похожа на старую компанию, не поспевающую за рынком и занимающую место. Во время своего выступления на экономической конференции в Нью-Дели Джайшанкар отметил, что ООН, по сути, выступает лишь сторонним наблюдателем в происходящих в мире конфликтах.