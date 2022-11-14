Европарламент планирует голосовать по резолюции о признании РФ страной-террористом

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Европарламент планирует 21 ноября проголосовать по резолюции о признании России террористическим государством. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на фракцию "Европейская народная партия".

При этом резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам необязательны к исполнению. Вместе с тем другие европейские институты должны прислушиваться к мнению евродепутатов.

Замглавы фракции Раса Юкнявичене также заявила, что "Европейская народная партия" (ЕНП) не считает возможным участие министра иностранных дел Сергея Лаврова в заседаниях "Большой двадцатки" на Бали.

"Перед началом саммита G20 на Бали группа ЕНП выразила свое решительное несогласие с присутствием России на переговорах лидеров G20", – отмечается в заявлении ЕНП.

В августе парламент Латвии решил объявить Россию "государством, поддерживающим терроризм". В опубликованном на сайте сейма документе значится, что РФ признана государством, поддерживающим терроризм, а ее действия в отношении населения Украины – терроризмом.



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