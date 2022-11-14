Володин рассказал о последствиях госпереворота на Украине в 2014 году

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Государственный переворот на Украине, который произошел в феврале 2014 года, привел к полной потере ее суверенитета. Об этом в своем телеграм-канале написал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, бюджет страны почти на 40% состоит из иностранных кредитов и займов, а в следующем году зарубежное финансирование достигнет показателя в 58%.

Володин поведал, что сейчас Киев не может своими силами обеспечивать расходы на зарплаты, пособия, пенсии и другие вопросы. При этом, добавил спикер Госдумы, ситуация только ухудшается.

"Сегодня на обслуживание долгов Киев тратит более половины собственных доходов – 57,9%. Поэтому вынужден брать новые кредиты. Украина – государство-банкрот", – отметил Володин.

Он подчеркнул, что Киев пытается замалчивать этот факт, однако проблема очевидна. Спикер Госдумы добавил, что Зеленский лишил своих граждан будущего и вогнал страну в "долговую кабалу".

Ранее Володин заявил, что Украина после 2014 года потеряла 53,7% населения и стала колонией США. По его словам, после госпереворота из страны бежали 10,5 миллиона человек, еще 11,2 миллиона граждан решили стать россиянами. Он добавил, что речь идет о жителях Крыма, Севастополя, Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.



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