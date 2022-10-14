Президент Таджикистана призвал не относиться к Центральной Азии как к бывшему СССР

Фото: kremlin.ru

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон призвал Москву не относиться к странам Центральной Азии как к бывшему Советскому Союзу. Его слова приводит портал informburo.kz.

Рахмон обратился к Владимиру Путину во время форума "Россия – Центральная Азия" в Астане и заявил, что просил о присутствии Москвы на форуме в Таджикистане на уровне министров, а не их заместителей.

"Нас не 100–200 миллионов. Но мы хотим, чтобы нас уважали. Где мы что-то нарушили? Где-то не так поздоровались? Мы всегда уважали интересы своего главного стратегического партнера. Мы хотим, чтобы нас уважали", – сказал Рахмон.

Он подчеркнул, что был свидетелем развала Советского Союза и того, как "и сейчас" не было внимания к малым народам и республикам, не учитывались традиции и обычаи.

Президент Таджикистана подчеркнул, что больше двух миллионов граждан уезжают в Россию не только работать, но и учиться, лечиться.

Ранее Путин наградил таджикского лидера Эмомали Рахмона орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени. Согласно указу, глава РФ вручил награду Рахмону за большой вклад в укрепление отношений между двумя государствами, а также в обеспечение стабильности и безопасности.



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