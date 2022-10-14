Премьер Украины заявил о стабилизации энергоснабжения в стране

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о восстановлении энергоснабжения на территории страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на выступление главы украинского кабмина.

"Вчера нам удалось стабилизировать энергоснабжение по всей стране после атак 10–12 октября на нашу энергетическую инфраструктуру", – заявил Шмыгаль.

Украинский министр добавил, что с 13 октября в стране не применяется график принудительных ограничений потребителей. Энергосистема Украины работает в стабильном режиме.

Вместе с тем Денис Шмыгаль признал факт понижения пропускной способности энергетических магистральных сетей в результате разрушений, вызванных обстрелами. Он добавил, что актуальной остается просьба к украинцам добровольно ограничить потребление электроэнергии.

Ранее Владимир Путин рассказал, что ВС РФ нанесли по объектам инфраструктуры Украины массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по энергетической инфраструктуре, объектам военного управления и связи.

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