ООН и ЮНИСЕФ не отреагировали на включение детей в списки "Миротворца" – Полянский

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Генсек ООН Антониу Гутерриш и глава Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел не отреагировали на включение детей Донбасса в списки украинского сайта "Миротворец". Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в своем телеграм-канале.

По его словам, Россия незамедлительно предоставила соответствующую информацию ООН и ЮНИСЕФ. Однако эти письма, считает Полянский, не вызвали реакции или эмоции от Гутерриша или Рассел.

Ранее Москва призвала ЮНИСЕФ отказаться от двойных стандартов и осудить работу скандального украинского националистического сайта "Миротворец". Дипломаты отметили, что с октября 2021 года Москва неоднократно публично по дипломатическим каналам призывала Детский фонд ООН обратить внимание на противоправную деятельность "Миротворца", где публикуются персональные данные граждан, в том числе несовершеннолетних, неугодных киевскому режиму.

