Российские дипломаты призвали ЮНИСЕФ осудить работу сайта "Миротворец"

Фото: russiaun.ru
Россия призвала ЮНИСЕФ отказаться от двойных стандартов и осудить работу скандального украинского националистического сайта "Миротворец". Об этом говорится в заявлении постпредства РФ при ООН.
Дипломаты отметили, что с октября 2021 года Москва неоднократно публично по дипломатическим каналам призывала Детский фонд Организации Объединенных Наций обратить внимание на противоправную деятельность "Миротворца", где публикуются персональные данные граждан, в том числе несовершеннолетних, неугодных киевскому режиму.
"На настоящий момент на указанном ресурсе размещена личная информация, включая домашние адреса, как минимум 327 детей, что создает прямую угрозу их жизни и безопасности", – говорится в заявлении.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не исключает, что сайт "Миротворец" мог быть создан при содействии Госдепа США. Она подчеркнула, что на портале публикуют перрсональные данные журналистов и общественных деятелей, которые не "шли в ногу" с киевской властью и покровителями из Соединенных Штатов.
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