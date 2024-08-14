МИД РФ: посещение Бен-Гвиром мечети "Аль-Акса" способствует радикальным настроениям

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В МИД РФ выразили беспокойство в связи с посещением министром национальной безопасности Израиля Итамаром Бен-Гвиром комплекса мечети "Аль-Акса" в Иерусалиме. Это может способствовать разжиганию радикальных настроений, заявило ведомство в своем телеграм-канале.

Министерство назвало подобные шаги безответственными, а также отметило, что они подрывают международные усилия, направленные на деэскалацию насилия в зоне палестино-израильского конфликта.

В МИД подчеркнули, что Бен-Гвир 13 августа посетил комплекс мечети для совершения коллективной молитвы с участием нескольких тысяч человек. Мероприятие прошло в связи с датой разрушения первого и второго храмов.

"Подобные выходки сторонников религиозного сионизма, к сожалению, носят регулярный характер. Властям Израиля не следует ограничиваться их осуждением, а принять эффективные меры для прекращения этой порочной практики, грубо нарушающей статус-кво иерусалимских святынь, закрепленный в иордано-израильском мирном договоре от 1994 года", – отметили в ведомстве.

Ранее глава европейской дипломатической службы Жозеп Боррель заявлял о необходимости ввести санкции против Бен-Гвира. Боррель отмечал, что Бен-Гвир своими словами об отключении воды и энергии гражданскому населению в Газе призывает к военному преступлению.