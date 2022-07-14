Препятствий со стороны России вывозу зерна Украины нет – замглавы МИД РФ

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Украинская сторона должна разминировать порты под своим контролем. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.

"Мы на самом высоком уровне публично заявляли, что никаких препятствий с нашей стороны вывозу нет", – приводит слова Вершинина ТАСС.

Ранее российская делегация представила на переговорах в Стамбуле ряд предложений по вывозу зерна из портов Черного моря.

Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков отметил, что РФ принимает участие в четырехсторонних переговорах по данному вопросу с коллегами из Турции, представителями ООН и делегацией Украины.

В свою очередь министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что подписание документа по зерновому экспорту ожидается на будущей неделе. Акар также отметил, что в ходе встречи делегаций были определены ключевые технические моменты, среди которых – создание координационного центра в турецкой столице, куда прибудут представители всех сторон, совместный контроль на выходе из порта и в пунктах прибытия, а также обеспечение безопасности.

В конце июня делегации оборонных ведомств России и Турции в двустороннем формате обсудили безопасный выход торговых судов и вывоз зерна из украинских портов. По итогам встречи страны достигли договоренности о продолжении соответствующих консультаций.

Позже Владимир Путин заявил, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна. По его словам, Украина сама заминировала собственные порты и теперь сама же должна их разминировать. Кроме того, российский лидер обратил внимание на альтернативные маршруты вывоза зерна, в том числе через соседние страны.

