Небензя: в мире формируется более трезвая оценка украинского конфликта

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В мире формируется более трезвая оценка происходящего на Украине, Россия не зря показывает лицемерие Запада, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в интервью РИА Новости.

Он подчеркнул, что старания России по "высвечиванию <...> двойных стандартов" Запада по украинскому кризису на ооновской площадке не напрасны. Западной антироссийской пропаганде уже сложнее одурманить большинство членов ООН, уточнил постпред РФ.

"Особенно когда ему (большинству. – Прим. ред.) навязывают украинскую повестку в ущерб обсуждению куда более острых и насущных для развивающегося мира вопросов", – прокомментировал Небензя.

До этого постпред РФ отметил, что Россия укажет на геополитические риски применения Киевом западного оружия по мирным целям в России на заседании СБ ООН, которое состоится 14 июня. Небензя дополнил, что Москва также выскажется и о гуманитарных последствиях подобных безрассудных решений.