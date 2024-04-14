ВКС РФ ликвидировали место базирования боевиков в Сирии

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Воздушно-космические силы России ликвидировали место базирования боевиков в провинции Хомс в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замруководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР генерал-майора Юрия Попова.

По его словам, боевики вышли из зоны Эт-Танф в Сирии и укрывались в труднодоступных районах провинции Хомс. Как отметил генерал-майор, возглавляемая США коалиция совершила нарушения в сирийском небе.

"За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано пять случаев нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", – добавил Попов.

Ранее ВКС РФ уничтожили две базы террористов в Сирии и ликвидировали более 20 боевиков. По данным представителя ЦПВС, удар российских ВКС был нанесен 5 марта в районе населенного пункта Басанкуль провинции Идлиб. Террористы, по его словам, были причастны к обстрелам позиций сирийских правительственных сил.

В начале февраля в Минобороны Сирии рассказали, что авиаудары США по востоку страны привели к жертвам среди мирных жителей и военных. Также удары Штатов нанесли большой ущерб государственной и частной собственности.