Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Сегодняшняя Украина неспособна финансировать себя самостоятельно, поэтому конфликт там закончится, как только Запад перестанет содержать Киев. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"По сути, Украина в финансовом отношении – несуществующая страна. <...> Вопрос в том, содержим ли мы Украину. И в тот момент, когда Америка и Европа ответят нет на этот вопрос, война окончится", – цитирует его РИА Новости.

Политик напомнил, что Европа тратит на Украину десятки миллиардов долларов, лишая этих денег собственную экономику. Он также указал на тот факт, что, несмотря на все эти траты, положение венгерского меньшинства в Закарпатье продолжает ухудшаться.

"Очевидно, что это не может продолжаться бесконечно", – подытожил Орбан.

В феврале советник офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Украина может исчезнуть как государство, если не вернется в границы 1991 года. Он объяснил это тем, что в страну не вернутся люди, а значит, не будет денег и поддержки.



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