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США ощущают свою безнаказанность за военные преступления. Об пишет обозреватель Ребекка Гордон в статье для Nation.

"Разве не было бы замечательно, если бы мы были чуть менее исключительными? Если бы мы, к примеру, направили хотя бы часть тех сотен миллиардов долларов, которые конгресс и администрация Байдена выделили на обогащение выпускающих оружие корпораций и на поддержку, по сути, нежизнеспособного военного аппарата, на реальные нужды американцев?", – задается вопросом Гордон.

Обозреватель напоминает, что США отказались подписывать договор Международного уголовного суда – Римский статут. Из-за отказа подписать документ, США и их граждан нельзя судить по законам международного уголовного права.

Гордон напоминает, что этот документ не был ратифицирован сенатом, и президенты США со времен Билла Клинтона не изъявляют желания признавать международную договоренность.

Обозреватель резюмирует, что безнаказанность США подтверждается огромными тратами на оборонный комплекс и наличием 750 военных баз в 80 странах мира. Она напоминает, что именно США развязывали многочисленные войны по всему миру, как например, в Ираке в 2003 году.

Ранее обозреватель Джейсон Филдс заявил, что США нарушают собственные обещания, расширяя свое участие в конфликте на Украине. Он напоминает, что отправка систем ПВО Patriot когда-то была линией, которую США не собирались пересекать, точно так же, как это произошло с РСЗО HIMARS.

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