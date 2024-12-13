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Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что за время конфликта на Украине свыше миллиона человек погибли или получили ранения. Об этом сообщает RT со ссылкой на сайт Альянса.

По данным НАТО, еженедельно на передовой погибают или получают ранения свыше 10 тысяч человек со всех сторон. Кроме того, Рютте указал на ежедневные разрушения и новые жертвы, которые увеличиваются с каждым днем из-за конфликта на Украине.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неправильной информацией заявление избранного президента США Дональда Трампа о том, что Украина потеряла около 400 тысяч военных за время СВО. По его словам, это количество изложено в украинской трактовке, а реальные потери гораздо больше.

Кроме того, представитель Кремля указал на то, что отказ Украины от переговоров ведет только к полному истощению украинской армии и усилению мобилизации. Песков уверен, что это неправильный путь, в связи с чем Россия вновь призывает Киев отказаться от своего указа о запрете диалога с Москвой, чтобы прийти к миру.

