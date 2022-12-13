Пентагон не увидел военной активности со стороны Белоруссии у границ Украины

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

США не видят назревающей военной активности со стороны Белоруссии у границы с Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер, чьи слова приводит ТАСС.

Он уточнил, что не хочет озвучивать разведывательные данные. При этом он подчеркнул, что Вашингтон внимательно следит за ситуацией в регионе.

Ранее первый замминистра обороны Белоруссии Виктор Гулевич заявил, что наибольшую тревогу у Белоруссии вызывают южные рубежи республики, граница с Украиной. По его словам, Киев принял беспрецедентные меры, чтобы "разорвать то, что страны связывало, по живому провести линию".



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