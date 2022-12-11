В МО Белоруссии заявили, что граница с Украиной вызывает наибольшую тревогу

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Наибольшую тревогу у Белоруссии вызывают южные рубежи республики, граница с Украиной. Об этом заявил первый замминистра обороны Белоруссии Виктор Гулевич в интервью телеканалу СТВ.

Он отметил, что Минск уделяет внимание каждому из рубежей, однако Киев принял беспрецедентные меры, чтобы "разорвать то, что страны связывало, по живому провести линию".

"Предпосылок с белорусской стороны, помимо голосовых угроз, что Беларусь будет осуществлять нападения на Украину, нет", – сказал Гулевич.

По его мнению, о многом говорят действия Киева по взрыву мостов и уничтожения дорожного направления. Гулевич добавил, что Запад хочет спровоцировать Белоруссию и Россию на активные действия, которые "могут быть истрактованы в их пользу".

Он указал, что для этих целей используют силовой компонент Украины, так как Белоруссию нельзя в чем-то обвинить. При этом, уточнил Гулевич, доказательств нарушения границы и агрессивных действий против республики "более чем предостаточно".

В частности, он напомнил о падении ракеты в Польше.

"Наиболее вероятно, что оно было специально спланировано, чтобы втянуть страны Запада в еще более жесткую конфронтацию с Российской Федерацией вплоть до развязывания агрессии, конфликта", – сказал Гулевич.

Ранее сообщалось, что министры обороны России Сергей Шойгу и Белоруссии Виктор Хренин подписали протокол о совместном обеспечении безопасности регионов в военной сфере. Документ подписали в ходе встречи глав двух оборонных ведомств в Минске.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!