Глава МИД Венгрии допустил, что решение о потолке цен на газ примут 19 декабря

Фото: depositphotos/Zoooom

Решение о потолке цен на газ Евросоюз в лучшем случае примет на заседании министров энергетики в понедельник, 19 декабря. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Он пояснил, что практически все страны готовы принять ограничения на цены на газ, но между ними нет единогласия относительно деталей.

Сийярто назвал потолок цен на газ опасной и ненужной идеей для исправления энергетического кризиса.



"Это грубое искусственное вмешательство в газовый рынок, такого Евросоюз раньше никогда не предпринимал", – приводит слова главы МИД Венгрии РИА Новости.

Ранее Сийярто заявил, что министры энергетики стран – членов Евросоюза не смогли согласовать предельную цену на газ. По его словам, на заседании Энергетического совета прошли продолжительные дебаты. Он подчеркнул, что дискуссии по этой теме продолжатся на двусторонней основе.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!