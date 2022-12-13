Сергей Алейник назначен новым главой МИД Белоруссии

Фото: посольство Беларуси в Великобритании

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Сергея Алейника новым главой МИД страны. Об этом сообщает пресс-служба администрации белорусского лидера.

"Министром иностранных дел Беларуси назначен Сергей Алейник, который до настоящего времени работал во внешнеполитическом ведомстве на посту первого замминистра", – говорится в сообщении.

Отмечается, что накануне президент страны провел с новым министром встречу, в ходе которой обсудил предстоящую деятельность последнего на должности. Алейник в свою очередь поблагодарил Лукашенко за оказанное ему доверие.

Предыдущий глава ведомства Владимир Макей скончался 26 ноября в возрасте 64 лет. Он находился на дипломатической службе с 1993 года, а МИД страны возглавлял с августа 2012 года.



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