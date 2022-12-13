15:16Политика
Сергей Алейник назначен новым главой МИД Белоруссии
Фото: посольство Беларуси в Великобритании
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Сергея Алейника новым главой МИД страны. Об этом сообщает пресс-служба администрации белорусского лидера.
"Министром иностранных дел Беларуси назначен Сергей Алейник, который до настоящего времени работал во внешнеполитическом ведомстве на посту первого замминистра", – говорится в сообщении.
Отмечается, что накануне президент страны провел с новым министром встречу, в ходе которой обсудил предстоящую деятельность последнего на должности. Алейник в свою очередь поблагодарил Лукашенко за оказанное ему доверие.
Предыдущий глава ведомства Владимир Макей скончался 26 ноября в возрасте 64 лет. Он находился на дипломатической службе с 1993 года, а МИД страны возглавлял с августа 2012 года.
Причиной смерти главы МИД Белоруссии мог стать инфаркт – СМИ
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!