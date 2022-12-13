14:28Политика
ЕС согласовал предоставление Боснии статуса кандидата на вступление в сообщество – СМИ
Фото: ТАСС/Geert Vanden Wijngaert/АР
Страны Европейского союза приняли решение о предоставлении Боснии и Герцеговине статуса кандидата в члены сообщества. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник в дипломатических кругах.
По его информации, об этом договорились министры государств – членов ЕС по европейским делам.
В октябре Европейская комиссия рекомендовала Совету Евросоюза предоставить Боснии и Герцеговине статус кандидата на вступление в сообщество. Об этом от лица ведомства заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.
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