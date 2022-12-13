Клишас прокомментировал идею ЛДПР о праве голосовать с 16 лет

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Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас прокомментировал идею ЛДПР о том, что в России нужно разрешить голосовать с 16 лет.

По словам Клишаса, данная инициатива непродуманная и непроходная.

"Идея избирательных прав для граждан с 16 лет, на мой взгляд, непродуманная и непроходная", – написал парламентарий в своем телеграм-канале.

Ранее члены фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий предоставление права голосовать на выборах с 16 лет. Авторы инициативы уверены, что снижение возрастного ограничения позволит вовлечь в избирательный процесс молодежь, а также повысить явку на выборах.

В сопроводительной записке депутаты напомнили, что сегодня россиянам, достигшим 16 лет, можно вступать в брак, заключать трудовые договоры, работать предпринимателями, но не голосовать.



В Госдуму внесли законопроект о возможности голосовать с 16 лет

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