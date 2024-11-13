ГД одобрила в первом чтении проект о штрафах для экскурсоводов за работу без аттестации

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект об установлении административной ответственности для экскурсоводов и гидов за работу без аттестации. Изменения предлагается внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях.

Согласно законопроекту, предлагается установить штраф за оказание услуг по прохождению туристического маршрута, где требуется специальное сопровождение, без инструктора-проводника или с инструктором-проводником без аттестации. Для граждан такой штраф может составить от 20 до 40 тысяч рублей, для должностных лиц – от 70 до 100 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 100 до 150 тысяч.

Кроме того, за повторное нарушение сумма штрафа повышается. Также инициатива предполагает введение штрафа за оказание услуг по сопровождению, информированию туристов экскурсоводами или гидами-переводчиками без аттестации. При первом нарушении сумма штрафа составит от 7 до 10 тысяч рублей.

Если инструктор-проводник не направит уведомление в уполномоченные органы о сопровождении туристов в установленные сроки, то такое нарушение также может повлечь штраф.

Как ранее рассказала зампред комитета Госдумы по туризму и развитию туринфраструктуры Наталья Костенко, сейчас для получения статуса экскурсовода требуется получать аккредитацию, а перед посещением опасного маршрута необходимо уведомлять региональный орган МЧС. Однако в настоящее время никакой ответственности за нарушения не предусмотрено.

При этом в случае опасной ситуации чрезвычайному ведомству приходится прикладывать огромные усилия для поиска группы, подчеркнула Костенко.