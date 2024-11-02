Штрафы до 200 тыс рублей могут ввести для инструкторов-проводников без аттестации

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Штрафы до 200 тысяч рублей за работу без аттестации могут ввести для инструкторов-проводников, рассказала зампред комитета Госдумы по туризму и развитию туринфраструктуры Наталья Костенко.

"Важное направление – это выход инструктора с группой на опасный маршрут без уведомления МЧС", – цитирует ее "Интерфакс".

Она уточнила, что в случае опасной ситуации чрезвычайному ведомству приходится прикладывать огромные усилия для поиска группы. Но в новом законопроекте за подобное предусмотрена ответственность в размере от 7 до 10 тысяч рублей для физических лиц. Санкции до 200 тысяч рублей, по ее словам, грозят должностным лицам.

Кроме того, штрафы будут грозить и за повторные нарушения. В первый раз решение о наказании будут принимать органы власти, которые контролируют туристическую деятельность, а аналогичный проступок будет вести за собой обращение в суд.

Сейчас для получения статуса экскурсовода требуется получать аккредитацию, а перед посещением опасного маршрута необходимо уведомлять региональный орган МЧС. Однако в настоящее время никакой ответственности за нарушения не предусмотрено.

Ранее организаторов незаконных экскурсий по крышам предупредили о возможной уголовной ответственности. По информации юристов, таким людям может грозить до 10 лет лишения свободы. Речь идет о "гидах", которые призывают посетить с якобы экскурсией крыши многоэтажек в центре столицы.

Однако для оценки красоты Москвы необязательно рисковать своей жизнью, уверены эксперты. Для этого существуют официальные смотровые площадки.

