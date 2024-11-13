ГД приняла закон о штрафах за подделку документов с целью незаконной миграции

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Госдума РФ приняла сразу во втором и третьем, окончательном чтениях законопроект об установлении штрафов за подделку документов в целях организации незаконной миграции.

Теперь за правонарушение грозит от 5 до 10 миллионов рублей штрафа с конфискацией, а при повторном нарушении максимальный штраф составит до 60 миллионов рублей.

Также депутаты ужесточили ответственность за подделку удостоверения личности, подтверждающего наличие у лица права или освобождение его от обязанности. Штраф составит от 40 до 80 тысяч рублей, а повторное нарушение грозит уже от 100 до 200 тысяч рублей.

Устанавливается и административная ответственность для госучреждений, включенных в государственный перечень, за нарушение требований к проведению экзамена по русскому языку для иностранца.

Ранее МВД заявило, что будет аннулировать фиктивные браки иностранцев, которые заключались ради получения миграционных статусов. Таким образом, министерство готово к закону, который вступит в силу лишь 25 января 2025 года. Сейчас территориальными органами МВД проводится работа по установлению признаков соответствующих браков.

