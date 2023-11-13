В МИД Венгрии сообщили, что ЕК представит 12-й пакет санкций против РФ на этой неделе

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Еврокомиссия (ЕК) на этой неделе представит 12-й пакет санкций против России. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, его выступление показывали в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ).

Однако он уточнил, что Венгрия может не пропустить проект, если в него включат ограничения в отношении атомной энергетики РФ, поскольку венгерской стороне необходимо защищать свои интересы.

По словам Сийярто, в настоящее время он не видит возможности в обсуждении 12-го пакета санкций, так как никто в Европе не намерен объективно оценивать ущерб, который был нанесен экономике Европы после прошлых 11 пакетов. Кроме того, как утверждает глава венгерского МИД , в ЕС никто не хочет признавать, что ограничительные меры не достигли поставленных целей, то есть "не поставили на колени российскую экономику и не приблизили мир".

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС обсуждает 12-й пакет санкций против России, включая запрет на экспорт российских алмазов. Рестрикции готовятся во взаимодействии со странами "Группы семи", уточнила она.

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