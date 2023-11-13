ВСУ боятся отступления до Львова из-за ослабления внимания Запада – СМИ

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В ВСУ выразили опасения по поводу того, что из-за ослабления внимания Запада в связи с конфликтом на Ближнем Востоке они вынужденно отступают вплоть до Львова. Об этом сообщает издание Daily Beast.

Как рассказали сами солдаты, ослабление внимания США поможет ВС РФ добиться успехов. Один из военных утверждал, что Украина все еще не может сама обеспечить себя вооружением и боеприпасами.

"Без поддержки США и других мы будем вынуждены отступить, если вражеские войска будут продвигаться на всех фронтах. У нас есть партнеры, и мы получим от них помощь, но ее будет намного меньше, или война дойдет до Львова", – заявил солдат с позывным Спенсер.

По данным собеседника издания, также есть опасения по поводу того, что ВСУ нужно дозировать использование боеприпасов в случае последующей эскалации палестино-израильского конфликта.

Ранее экс-главком НАТО Джеймс Ставридис предрек завершение конфликта на Украине по корейскому сценарию. Это будет означать признание Киевом потери территории, пояснил он. По его словам, такой исход не понравится Западу, однако он необходим.

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