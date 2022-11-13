Совфед поддержит поправки Путина в законопроект о лишении гражданства РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Совет Федерации поддержит поправки Владимира Путина в законопроект о лишении приобретенного российского гражданства. Об этом РИА Новости заявил член конституционного комитета СФ Александр Башкин.

По его словам, сенаторы рассмотрят проект в первоочередном порядке после принятия закона Госдумой.

Башкин подчеркнул, что гражданство – это не только честь, но и ответственность.

Ранее сообщалось, что в Госдуму поступила президентская поправка о лишении приобретенного гражданства за дискредитацию ВС РФ. Поправка дополняет список преступлений, указанных в 24-й статье законопроекта. В перечень добавлены статьи Уголовного кодекса: 284.1, 207.3, 280.1, 280.3



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