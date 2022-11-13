Приобретенного гражданства РФ могут лишить за взятку, хулиганство или мятеж

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Поступившие в Госдуму президентские поправки к законопроекту о гражданстве дополняют список преступлений, за которые могут лишить приобретенного гражданства России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на текст документа.

Так, в перечень преступлений, за которые могут лишить гражданства, попали нарушения, предусмотренные статьей 329 Уголовного кодекса РФ ("Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или Государственным флагом Российской Федерации"). Кроме того, такая мера предусмотрена за "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности", "Вооруженный мятеж", "Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля".

Человека могут лишить российского гражданства за дачу или получение взятки, хулиганство, вандализм, грабеж, разбой, истязание, похищение человека, вымогательство, а также за "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов".

Ранее сообщалось, что в Госдуму поступила президентская поправка о лишении приобретенного гражданства за дискредитацию Вооруженных сил России. В перечень добавлены статьи Уголовного кодекса: 284.1, 207.3, 280.1, 280.3.



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