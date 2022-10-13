Канада расширила санкции в отношении Ирана

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Министерство иностранных дел Канады сообщило о расширении санкций против Ирана в связи с нарушением в стране прав человека и распространением дезинформации.

Согласно актуальному перечню, ограничения наложены на 17 физических лиц. В нем фигурируют отставной министр обороны Амир Хатами, экс-глава МИД Мохаммад Джавад Зариф и бывший спикер парламента Али Лариджани, а также другие представители иранских властей.

Кроме того, санкции распространены на 3 структуры Ирана.

В сентябре 2022 года президент Ирана Эбрахим Раиси критически высказался о санкционной политике США. Он подчеркнул, что налагаемые ограничения только сближают страны, которые им подверглись.

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