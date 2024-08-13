Экс-сосед Зеленского призвал сравнить отношение к пленным в России и на Украине

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Бывший сосед украинского лидера Владимира Зеленского Юрий Даниленко, попавший в плен к добровольцам российского отряда "Невский", передал ему привет и призвал сравнить отношение к пленным в обеих странах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видеообращение Даниленко, снятое бойцами отряда.

Даниленко вырос с украинским президентом в одном дворе в Кривом Роге.

"Передаю огромный привет <...> Зеленскому. Владимир Зеленский, Вова, смотри, какое отношение у людей, и смотри, какое наше отношение", – сказал он, подчеркнув, что на Украине людей "кидают как пушечное мясо".

При этом, по рассказу одного из солдат "Невского", Даниленко был ранен, но более полутора километров нес на себе российского бойца, получившего тяжелое ранение, чтобы спасти его.

Сам украинский солдат уточнил, что спасался от обстрелов в течение восьми дней в погребе. Там у входа он и встретил раненого российского военного. Он помог ему перевязать раны, после чего они стали под обстрелом пробираться к российским позициям.

"Еще проходили, получается, растяжки, которые скидывают, и он запутался еще в растяжке. Я ему растяжку давай снимать с ноги", – сказал Даниленко.

Также он рассказал, что после того, как получил ранения, его сослуживцы открыли по нему огонь из пулемета, поняв, что он окажется в плену. Российские солдаты после оказали ему медицинскую помощь и накормили.

Ранее российские врачи провели сложную операцию бойцу украинской армии, так как он был в крайне тяжелом состоянии, когда попал в плен. По словам врачей, у него были диагностированы ранение живота, внутрибрюшное кровотечение, ранение левой доли печени и повреждение кишечника.

После операции состояние украинца удалось стабилизировать. Придя в себя, он поблагодарил российских врачей за оказанную помощь.