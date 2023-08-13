ВС РФ не дали ВСУ организовать понтонную переправу в районе Урожайного – МО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные уничтожили понтонную переправу, которую ВСУ пытались навести через реку Мокрые Ялы в районе поселка Урожайное. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов группировки "Восток", видео с которым опубликовано в официальном телеграм-канале Минобороны РФ.

"Артиллерийским огнем понтоны уничтожены. Также артиллерийским огнем уничтожен опорный пункт националистов в районе Макаровки и наблюдательный пункт боевиков севернее Приютного", – рассказал Чехов.

По его словам, российские военные продолжают давать отпор подразделениям ВСУ в районе Урожайного и Старомайорского, противник несет потери как среди солдат, так и боевой техники.

Ранее стало известно, что ВКС РФ сбили украинский вертолет Ми-8 в районе населенного пункта Брусовка в ДНР. Кроме того, за последние сутки российские войска на купянском направлении отразили шесть атак и контратак ВСУ, которые в итоге потеряли свыше 60 бойцов.



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