20:20Политика
ВС РФ не дали ВСУ организовать понтонную переправу в районе Урожайного – МО
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российские военные уничтожили понтонную переправу, которую ВСУ пытались навести через реку Мокрые Ялы в районе поселка Урожайное. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов группировки "Восток", видео с которым опубликовано в официальном телеграм-канале Минобороны РФ.
"Артиллерийским огнем понтоны уничтожены. Также артиллерийским огнем уничтожен опорный пункт националистов в районе Макаровки и наблюдательный пункт боевиков севернее Приютного", – рассказал Чехов.
По его словам, российские военные продолжают давать отпор подразделениям ВСУ в районе Урожайного и Старомайорского, противник несет потери как среди солдат, так и боевой техники.
Ранее стало известно, что ВКС РФ сбили украинский вертолет Ми-8 в районе населенного пункта Брусовка в ДНР. Кроме того, за последние сутки российские войска на купянском направлении отразили шесть атак и контратак ВСУ, которые в итоге потеряли свыше 60 бойцов.
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