Депутат ГД Милонов призвал регулярно проверять давление офисных работников в жару

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил регулярно проверять жизненные показатели сотрудников, относящихся к группе риска, в условиях экстремальной жары. Соответствующее обращение парламентарий направил на имя главы министерства труда и социальной защиты России Антона Котякова, сообщает RT.

Милонов напомнил, что зачастую в летний период обостряются сердечно-сосудистые заболевания. Он также обратил внимание, что летом нередко появляется информация о том, что людям становится плохо прямо на рабочем месте.

Депутат отметил, что многие россияне, относящиеся к группе риска, игнорируют симптомы приближающегося приступа, объясняя их своей усталостью или реакцией организма на летнюю жару.

"Прошу вас рассмотреть возможность дополнения и актуализации текущих правил по охране труда положением о регулярной проверке жизненных показателей сотрудников из группы риска сердечно-сосудистых заболеваний во время экстремальных летних температур", – подчеркнул он в своем обращении.

Озвученная им инициатива подразумевает обязательное измерение артериального давления и проведение осмотра у офисных и конторских работников среднего возраста, имеющих проблемы со здоровьем.

Ранее терапевт Андрей Рябков рассказал, что многие люди страдают от метеозависимости, которая проявляется при сосудистой дистонии и хронических заболеваниях, а также в качестве последствия некоторых травм. Врач отметил, что на организм негативно влияют резкие погодные скачки – похолодание или потепление, повышение или понижение влажности, увеличение атмосферного давления.

