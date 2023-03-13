13 марта, 22:45Политика
В Госдепе не подтвердили информацию о поставках Россией вооружений США в Иран
Фото: depositphotos/teamtime
В Госдепе не подтвердили информацию о поставках Россией вооружений США в Иран, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова представителя Госдепа США Неда Прайса.
"Мы не видели достоверных признаков того, что военная помощь, которую мы предоставляли нашим украинским партнерам, попала бы к кому-то еще, но мы внимательно следим за этим", – сказал Прайс.
По словам представителя Госдепа, он не может подтвердить достоверность сообщений, что Россия передала Ирану захваченное оружение в ходе СВО.
Прайс также напомнил, что Соединенные Штаты могут отслеживать судьбу передаваемого американского оружия.
Ранее сообщалось, что Иран завершил подписание контракта по закупке российских истребителей Су-35.
В постпредстве Ирана подчеркнули, что между Тегераном и Москвой "абсолютно нет военного сотрудничества". Там также уточнили, что данная сделка никак не относится к проводимой Россией спецоперации на Украине.
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